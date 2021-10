Padovan: “Sudamericani in Nazionale? Non credo Inzaghi faccia come Allegri”

Il giornalista ha parlato delle difficoltà oggettive per l'allenatore dell'Inter che potrebbe non avere alcuni giocatori per la Lazio

Eva A. Provenzano

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato dell'assenza dei Nazionali ad Appiano. In particolare si è soffermato sulla questione dei sudamericani: potrebbero dover giocare anche l'ultima delle tre gare previste in questa pausa e non rientrerebbero in tempo per Lazio-Inter.

«Per Inzaghisi ripropone l'assenza dei sudamericani come è successo ad Allegri nella prima pausa - ha ricordato il giornalista - e sarebbe comunque una presenza condizionata. Bisognerà capire se Inzaghi farà quello che Allegri ha fatto cn il Napoli, lasciare i sudamericani fuori. Ma non ci credo farà così. In quella partita la Juve, pur giocandosela col Napoli, alla fine la gara l'ha persa».

(Fonte: SS24)