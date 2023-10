In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha commentato gli impegni delle italiane in Champions League

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha commentato gli impegni delle italiane in Champions League. Hanno vinto Inter e Lazio, ha invece perso il Napoli; solo un pareggio per il Milan. "Secondo me tutte e quattro le italiane in Champions League possono approdare agli ottavi di finale", ha detto Padovan.