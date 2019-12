Padovan: “Vidal ha fatto il possibile rompendo col Barcellona. Ora è da vedere se l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così delle ultime vicende di mercato per l’Inter, con Vidal come obiettivo principale dei nerazzurri:

“Vidal non è necessario perché l’Inter è prima in classifica senza Vidal e anche giocatori come Sensi e Barella. Diventa più che necessario per fare una seconda parte di stagione a questi livelli. Chiaro che se arriva Vidal sarà titolare, il problema sarà lasciar fuori qualcuno degli altri. A Barcellona però sono a corto di centrocampisti, un’apertura del club è difficile da trovare. Il giocatore ha rotto con la società e quindi ha fatto il possibile, ora è da vedere se l’Inter si sappia inserire in questa rottura. Conte ci conta tanto, ha le caratteristiche contiane, furore, forza, grinta, tecnica ed è un giocatore molto integro e completo, ed è per questo che è il primo obiettivo dell’Inter ancor più di altri”.