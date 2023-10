Padovan: “Zaniolo e Tonali, carriere fortemente incrinate. Polizia a Coverciano…”

"La polizia a Coverciano è un duro colpo. Avrei molto da dire, ma tralascio, questa spettacolarizzazione dell’evento. Non piacevole per i compagni e per i due giocatori, ma domani si gioca in tutto ciò. Siamo più forti di Malta, ma vanno sempre rispettati. E le conseguenze psicologiche di un evento così sono sempre imprevedibili. Poi c’è l’Inghilterra in trasferta sempre, senza Tonali e Zaniolo, che avrebbero giocato certamente. Bravo Spalletti a dire che non cerca alibi, ma due titolari in meno ora mettono in difficoltà. Poi il pensiero va a loro, le carriere sono fortemente incrinate, se non compromesse".