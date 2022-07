Padovano: “Juve, prendi Bremer. Dybala? Credo fortemente andrà al Milan”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michele Padovano , ex calciatore, ha parlato così del mercato della Juventus e del futuro di Matthijs De Ligt: "Se il giocatore non vuole rimanere, è difficile trattenerlo e quindi lo potresti accontentare. Sono dell'idea che i giovani forti vanno sempre tenuti, a maggior ragione se l'intento è di costruire un ciclo per tornare a vincere per più anni. Uno dei nomi su cui punterei è Bremer , che ha fatto benissimo con il Torino, e un altro è Zaniolo che è un ottimo giocatore e potrebbe fare le fortune di ogni club. Così avrebbe un senso, altrimenti no".

"Sono due ottimi giocatori, entrambi con le caratteristiche giuste per migliorare la difesa bianconera. Bremer mi piace molto per il suo modo di difendere, sarebbe il giusto sostituto di de Ligt. Anche Koulibaly non ha nulla da invidiargli, ma non so se il Napoli sia disposto a venderlo. Dybala? Credo fortemente andrà al Milan. Non lo avrei ceduto perché i giocatori di qualità li tengo sempre, ma non sono all'interno della società e quindi non so come sia davvero finita".