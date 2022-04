Padovano: “Dybala? Quelli forti vanno sempre tenuti. Scudetto? Juve fuori”

Le parole dell'ex bianconero: "Solo la vittoria con l'Inter avrebbe riaperto completamente il discorso scudetto"

"Purtroppo non sarà più un giocatore della Juventus il prossimo anno, per me i giocatori forti andrebbero sempre tenuti. Il mio è un giudizio di chi è fuori, la verità è che solo chi vive all'interno di quelle mura può prendere la giusta decisione. E a volte non è nemmeno facile in questo modo".