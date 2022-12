Padovano: “Scudetto? Se il Napoli uscisse indenne contro Inter e Juve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il destino è nelle mani dei partenopei, ma dieci punti come già dimostrato in passato sono recuperabili"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "La mia idea non è cambiata, penso che dipenderà sempre dal Napoli. Se dovesse uscire indenne dai due confronti ravvicinati con Inter e Juve, lì sarebbe molto difficile recuperare terreno. In caso contrario, invece, si riaprirebbe tutto e i bianconeri potrebbero rientrare in corsa. Il destino è nelle mani dei partenopei, ma dieci punti come già dimostrato in passato sono recuperabili".