Barcellona, che caos. Il padre di Griezmann durissimo su Setien: “Per prima cosa sei…”

“Per scusarti la prima cosa che devi avere è la chiave del camion e questo non e’ il tuo caso, perchè sei semplicemente un passeggero”.

Alain Griezmann, padre di Antoine, ha pubblicato questo post su Instagram inserendo anche la foto di un giornale che riportava le parole dell’allenatore del Barcellona, Quique Setien, arrivate dopo la partita contro l’Atletico Madrid.

“Gli parlero’, non mi scuserò – ha detto il tecnico riferendosi a Griezmann – ma capisco che potrebbe starci male, perchè è un grande professionista e una grande persona”.

Il padre di Griezmann non ha preso bene l’ingresso in campo del figlio soltanto al 90° e si e’ sfogato su Instagram mettendo in dubbio la leadership nello spogliatoio di Setien. Il post è stato poi cancellato.