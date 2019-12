Paganin: “Fiducia al baby Esposito, ecco perché Conte lo ha preferito a Politano. Lukaku…”

Massimo Paganin ha analizzato la sfida tra Inter e Genoa in diretta da San Siro: “Fiducia al baby Esposito. Conte lo ha preferito a Politano perché per caratteristiche si sposa meglio con Lukaku. Dovrà abituarsi a giocare partite come questa. C’è tanta tensione ma fondamentale sarà l’approccio alla partita per dare il 100%. Deve dare tutto, in questo momento è importante. Il prospetto è ottimo. Deve essere fatto un percorso di crescita. La responsabilità aumenta, sei chiamato a sostituire Lautaro Martinez e partirai dal primo minuto. Gli si chiederà qualcosa in più, è normale. Meglio osare troppo. Oggi deve farlo per continuare il suo percorso. Il Genoa è in difficoltà, ma la differenza la deve fare l’Inter indipendentemente da chi si trova davanti. Le squadre che vengono a San Siro si esaltano molto e tirano fuori il meglio. Lo abbiamo visto con i portieri che vengono qui perché il contesto è eccezionale. Molto importante che l’Inter dia subito un segnale di forza, di schiacciarli. Mi aspetto subito un’Inter aggressiva, questo è il credo di Conte. Radu e Pinamonti hanno sicuramente voglia di mettersi in evidenza. Importante che l’Inter non dia loro la possibilità di esprimersi. Ruotare spesso a centrocampo non è necessariamente un bene ma il lavoro dello staff di Conte si vede e i giocatori si sono integrati bene. La rotazione in quel ruolo c’è anche perché ogni centrocampista porta le sue caratteristiche. Importante il lavoro dei centrocampisti che legano con gli attaccanti. Sarà Lukaku a doversi adattare alle caratteristiche di Esposito perché è il giocatore d’esperienza a doverlo fare”.

(Inter TV)