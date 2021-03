Paganin: “Italia, brillano Barella e Verratti. La Spagna dimostra che si vince con… “

L'ex calciatore dell'Inter, Massimo Paganin, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Nazionale Italiana e di Nicolò Barella

"Non va mai dimenticato che vincere non è mai facile. Avere una striscia vincente così lunga vuol dire che si è lavorato bene, anche mentalmente. Siamo un popolo che critica sempre, di incontentabili. Bisogna guardare in maniera positiva a questa Nazionale. Sono convinto che affronteremo i prossimi impegni nel modo migliore".