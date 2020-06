Paganin: “Bastoni? Ha una grandissima personalità. Nei prossimi anni farà sicuramente…”

Massimo Paganin ha analizzato il match tra Inter e Sassuolo: “Conte ha coinvolto di più nelle corsie Bastoni e Skriniar. Nelle ultime gare sono i due giocatori che hanno corso di più. Ci ha lavorato molto soprattutto nell’impostazione del gioco. Staremo molto attenti agli sviluppi della manovra dal basso per vedere se chi subentrerà oggi farà le stesse cose. Bastoni? Ha una grandissima personalità. Nei prossimi anni farà sicuramente un percorso importante in nazionale. L’Inter ha un difensore che nei prossimi anni sarà una colonna portante della difesa nerazzurra e non solo”.

(Inter TV)