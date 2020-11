Paganin: “Belotti uomo squadra ma il Torino è in difficoltà. L’Inter deve approfittarne e…”

L’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin ha commentato, nel matchday programme, la sfida dei nerazzurri contro il Torino:

“Lo stato di forma del Torino non è ottimale, ha pareggiato con il Crotone e ha faticato molto ad inizio stagione. Ha cambiato allenatore, qualche difficoltà c’è stata. Hanno raccolto 5 punti in 8 giornate, un bottino misero per una squadra che aveva obiettivi importanti. E’ passato dal 3-5-2 ad un 4-3-1-2 che il cavallo di battaglia di Giampaolo. La difesa a 4 dà delle soluzioni diverse, permette ai terzini di spingere ma lascia la squadra scoperta in ampiezza ed è ovviamente quello sul quale l’Inter dovrà approfittare”.

NUMERI – “Dicono che Belotti ha inciso tantissimo ed è un uomo squadra, ha segnato 12 gol ma ne ha subiti 16. C’è un disequilibrio totale tra attacco e difesa, la squadra sta cercando di registrarsi ma concede tantissimo, tanto è vero che in casa contro la Lazio ha subito 4 gol, tanti in una partita. La disattenzione e il sistema di gioco non aiutano e il Torino è in difficoltà nelle corsie esterne”.