Paganin: “Bisogna incominciare a vincere qualcosa. Il modulo? Eriksen potrebbe…”

Massimo Paganin ha analizzato la sfida di Coppa Italia ai microfoni di Inter TV: “Importante giocare dopo pochi giorni per dimenticare il risultato di domenica. Importante perché vincendo c’è la possibilità di andare alle fasi finali. Un trofeo che servirebbe a migliorare la mentalità. Bisogna incominciare a vincere qualcosa. Il 3-4-1-2 apparecchia il cambio per Eriksen? Potrebbe essere, è un’opzione. Conte cambia e rischia poco? Poteva fare turnover. Credo abbia fatto delle considerazioni. Lui stasera vuole vincere, ha studiato una formazione per mettere in seria difficoltà la Fiorentina. Potrebbe risentirne la fluidità di manovra. Vedremo strada facendo quella che è l’idea di Conte con questo modulo. Young? Nell’immediato ha avuto un grandissimo impatto e può dare una mano alla squadra. Eriksen? Aumentano le frecce nell’arco di Conte, si allunga la rosa”.

(Inter TV)