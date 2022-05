Paganin: “Bologna spartiacque Inter. Prenderei Luis Alberto o Milinkovic-Savic”

Intervistato da Tmw Radio, l'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin ha parlato dell'ultimo turno di campionato e della finale di Coppa Italia

"Al di là dei messaggi dei tifosi delusi, in questo momento il Milan sta facendo veramente bene. Bologna per l'Inter ha segnato lo spartiacque tra il vincere e perdere un campionato. Il Milan è in salute, ha fatto un filotto con squadre ottime. Credo che l'inerzia sia dalla parte del Milan. L'Atalanta ha ancora qualcosa da dire ma le forze sono dalla parte rossonera".

"Vista l'Inter delle ultime partite, mi aspetto due squadre che vogliano prendere il pallino del gioco. Vogliono uscire entrambe almeno con un titolo, per salvare una stagione. La Juve ha forse qualcosa di più come motivazioni, l'Inter la vedo in difficoltà per come sta andando il campionato. La Juve è stata brava a rimanere lì senza un attaccante come Ronaldo, non sostituito, e senza Chiesa per un bel po' di tempo. Sulla partita secca sai che, essendo abituati a certe sfide, possono tirare qualcosa fuori di più".