A. Paganin: “Inter, Calhanoglu occasione. Scudetto? Nerazzurri non più in pole”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter doveva trovare un'alternativa ad Eriksen, dopo quanto successo, e ha colto l'occasione"

"L'ago della bilancia è chi siede in panchina. La Juve ha rimesso la chiesa al centro del villaggio con Allegri. Tutto potrebbe tornare come prima. Così come ero fiducioso lo scorso anno, così quest'anno ho dubbi. Nella griglia di partenza non la vedo più in pole. Il Milan per me farà molta fatica".