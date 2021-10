A. Paganin: “Inter, serve qualche schiaffone per reagire. Manca un po’ di cattiveria”

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, intervistato da Tmw Radio, ha parlato del momento dei nerazzurri e della Juve di Allegri

"Al momento dico che non sarà semplice entrare nelle prime quattro. Inter, Juve e Atalanta per me avevano qualcosa in più a inizio campionato. L'Atalanta è attardata per alcune perdite importanti, la Juventus sta pagando l'addio di Ronaldo e ricostruire un'identità non è semplice. All'Inter manca quel pizzico di cattiveria caratteriale che gli dava invece Conte. Certe partite con un certo di cinismo le avrebbe portate a casa. Gli serve ancora qualche schiaffone per muoversi. E quel rigore non dato con l'Empoli mi sembra una compensazione di quello datogli contro con la Juventus".

"Non dico che Inzaghi non ha personalità. Quando vai in una grande squadra una guida carismatica forte è importante per ottenere risultati. Per ottenere un ambiente sempre sul pezzo hai bisogno di un tecnico che ha grandi capacità organizzative ma non solo. Inzaghi ha più responsabilità all'Inter. L'impressione è quella di una gestione molto soft rispetto a quella di Conte. E si vede anche un gioco meno verticale. Per vincere hai bisogno di una guida che ti tenga sempre sul pezzo. La differenza la vedremo dopo gli scontri diretti, che per ora non ha vinto".