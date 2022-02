Paganin: “Inter e Milan se la giocheranno a viso aperto. La chiave sarà…”

Intervistato da TMW, Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ha fatto la sua previsione sul derby di domani contro il Milan

Kessiè trequartista come lo vede, per limitare Brozovic?

"Pioli lo ha già inserito in quella posizione, l'ivoriano dà fisicità ed è bravo pure negli inserimenti in area ma non ha la qualità da trequartista. Sarebbe un giocatore sacrificato. Ho visto varie squadre cercare di limitare Brozovic: sacrifichi un giocatore che deve correre dietro Brozovic che è l'elemento che nel nostro campionato corre di più. E' rischioso. Lo puoi limitare in alcune giocate ma non per tutta la partita".