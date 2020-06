Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare del mercato nerazzurro: “Chiesa farebbe fatica ad adattarsi allo schema di Conte, lui è un esterno che preferisce accentrarsi, non sarebbe da fare follie per lui. Tonali e Zaniolo sono molto importanti nel loro ruolo, a livello nazionale ma potrebbero farlo anche a livello internazionale. Ma devono crescere“.