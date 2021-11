Paganin: “Inter, difesa top. De Vrij come Bonucci e Thiago Silva. Skriniar e Bastoni…”

Una difesa fra le migliori in assoluta nel panorama internazionale, composta da un terzetto di livello impressionante

Una difesa fra le migliori in assoluta nel panorama internazionale, composta da un terzetto di livello impressionante. Massimo Paganin, ex calciatore dell'Inter , a Tuttosport spende solo parole d'elogio per de Vrij, Skriniar e Bastoni:

"I titolari sono tra i giocatori più forti in assoluto. De Vrij nel suo ruolo è tra i migliori interpreti della difesa a tre, non ce ne sono molti come lui. Siamo ai livelli di Bonucci e Thiago Silva. Lo accosto ai grandissimi. Skriniar è bravissimo nell’uno contro uno. Bastoni è presente e futuro. Alessandro è molto abile in fase di costruzione, può giocare anche a quattro. E ora si fa valere anche negli inserimenti, come vuole il calcio moderno. Non è che è arrivato Inzaghi e ora si pensa solo ad attaccare. Simone chiede delle cose e sta cercando aggiustare ciò che non funziona. A volte poi subisci gol con mezzo tiro in porta. Serve solo continuità di risultati".