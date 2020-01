Paganin: “Conte e società daranno lo spirito giusto. Donati su Barella? Ha fatto finta di…”

L’analisi di Massimo Paganin negli studi di Inter TV dopo il pareggio rimediato a Lecce: “L’Inter avrebbe meritato di vincerla, non sempre si riesce a vincerle. Il ritorno non va valutato in base alle prestazioni dell’andata. L’Inter ha dominato, non ha avuto la stessa fluidità di manovra che ha avuto sempre. Il Lecce si è chiuso nella propria metà campo, le occasioni non sono state sfruttate. Qualcosa non è piaciuta a Conte, da questo ripartirà per lavorare. C’è l’amaro in bocca. Ti aspettavi che l’Inter potesse vincere, avrebbe dovuto. Non si può mollare per una partita, per un risultato che non è andato come avremmo voluto. Percentuale altissima di passaggi fatti, cross. Non è stato concretizzato quanto è stato costruito. Sono situazioni e dettagli che nell’arco di una stagione ci stanno. La partita poteva essere sbloccata solo grazie ad un episodio. Sono andate in difficoltà anche le due punte, che dialogavano nello stretto ma con tanti avversari che non te lo permettevano. Abbiamo visto un Lecce che ha lavorato solo sulle ripartenze. Dispiace per i due punti persi. Ormai devi pensare alla prossima partita, questa è andata. Tante le occasioni create, è una partita difficile da analizzare. I numeri dicono che ti saresti meritato di vincere. Sbloccare la gara subito avrebbe dato dei presupposti diversi, forse”.

Stanchezza? “Piccolo scoraggiamento. Hai fatto tantissimo, hai chiuso due punti dietro alla Juve, oggi non sei riuscito a vincere. Sappiamo che il mister e la società saranno in grado di dare lo spirito giusto che serve in questi momenti. Non hai perso niente, sei ancora secondo in classifica. Chiaro che c’è la delusione”.

Lukaku-Lautaro: “Dovrebbero essere altri giocatori a sviluppare il gioco in partite come queste. Gabriel migliore in campo. Hai avuto delle occasioni, non sei riuscito a farlo e la partita si è complicata man mano che passava il tempo. Lukaku? In partite come queste è importante quando fa giocare i compagni, diventa difficile per lui giocare nello stretto e quando gli manca la profondità. Questa è stata la difficoltà, ma ce ne saranno tante altre come questa. Anche Lautaro ha fatto molta fatica, lo abbiamo visto meno delle altre volte”.

Le prossime gare: “Tutte le squadre da questo momento in poi cercano di portare a casa il più possibile. Va presa partita per partita, adesso ci sarà il Cagliari”.

Centrocampo titolare? “Era tanto che non giocavano insieme, Sensi più in difficoltà del solito. Hai dovuto giocare negli ultimi 30 metri di campo, ha provato sulle corsie esterne, la difficoltà è stata quella. Oggi abbiamo tutti i numeri a favore ma hai pareggiato. Fa parte del gioco del calcio”.

Il rammarico di Antonio Conte? “I tanti cross e i tanti corner non sono stati sfruttati bene, considerando che hai giocatori molto forti nel gioco aereo. Solitamente il gioco si sviluppa sulle fasce, oggi più per via centrale anche per merito del Lecce che ha cercato di imbottigliare il gioco dei nerazzurri. L’Inter non ha sofferto, non c’è mai stata la sensazione che il Lecce ti potesse mettere in difficoltà. Solo due tiri in direzione di Samir Handanovic.

Bastoni? “Il mister si fida tantissimo di Bastoni, ha grandi qualità nella costruzione del gioco. Ha segnato e creato. Sta facendo il suo percorso di crescita. Sul gol subito probabilmente la squadra non era ben disposta. Gioia e dolore nella stessa partita, peccato. Ha fatto una buona gara, comunque”.

Donati su Barella? “Il giocatore del Lecce ha fatto finta di farsi male. Un’espulsione in quel punto della gara avrebbe precluso il risultato. Era cartellino rosso. Sensi fallo di mano? Non poteva farci nulla. Da difensore dover giocare con le mani dietro ti sbilancia e toglie l’equilibrio”.

