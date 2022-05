A. Paganin: “Dybala? Non si discutono le sue qualità, ma non so se sia funzionale all’Inter”

Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sul possibile arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala

"Non so se Dybala può essere funzionale all'Inter. Non si discute la sua qualità, ho un punto interrogativo sulla sua funzionalità. Col tridente ok, ma se manca la fisicità di Dzeko o Lautaro va bene uno come lui? Col tridente comunque Inzaghi snaturerebbe il suo gioco. Non discuto il suo valore, non è possibile farlo. E' che è difficile che sia funzionale per questa squadra. Ti mancherebbe una certa fisicità lì davanti se lo fai giocare con Lautaro. Diverso se accanto a lui c'è una prima punta diversa".