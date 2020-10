Paganin: “Lukaku insostituibile. Eriksen? Più coinvolto nel progetto, si sente investito di…”

Max Paganin ha analizzato Genoa–Inter in diretta con lo studio di Inter TV: “Hakimi non poteva partire dal primo minuto. La squadra avrebbe meritato di più, le prestazioni ci sono state finora. Eriksen? Con il Gladbach la personalità c’è stata, ha dato una mano alla squadra e sicuramente si sente più coinvolto nel progetto. Si sente investito di una carica importante, dare qualità al gioco. L’ho visto in crescita. Sa che il mister deve fare delle rotazioni”.

Centrocampo: “Brozovic-Vidal? Le caratteristiche sono quelle, indipendentemente dall’errore contro il Gladbach sul rigore ha fatto bene. Mi piace molto quello che stanno dando al centrocampo, uno dei più forti. Credo abbiano la possibilità di crescere ulteriormente tutti. Mi piace perché il centrocampo è di corsa ma anche di qualità. Vidal sradica la palla dagli avversari e innesca le azioni. Azzeccato il suo acquisto. Ci si aspettano anche i gol dai centrocampisti.”

Darmian? “Ha fatto un’ottima partita e si è fatto trovare pronto mentalmente, manca ancora un po’ di condizione. Conte ha delle valide alternative, lui ha fatto benissimo. Ogni squadra ha un giocatore insostituibile, l’Inter ha Lukaku. Lui ha una caratteristica importantissima che lo rende unico nel suo ruolo: nel far salire la squadra. Lui è un altruista, un generoso. Si mette a disposizione della squadra. Difficile poter anticipare Lukaku. Da quando è arrivato è migliorato moltissimo nel difendere il pallone, grandissimo lavoro. Quando riesce a uscire dal raddoppio e scarica la palla si aprono degli spazi importanti per la squadra”.

(Inter TV)