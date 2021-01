Paganin: “Quella di oggi è la formazione ideale. Hakimi? Sono senza parole, ha…”

Massimo Paganin ha analizzato il match in programma a San Siro tra Inter e Crotone: “Quella schierata oggi da Conte è la formazione ideale. Il Crotone ha fatto bene nelle ultime quattro partite. Gioca con un modulo speculare al nostro, la qualità dei singoli negli uno contro uno potrebbe fare la differenza”.

Hakimi? “Sta migliorando molto. Quinto di un centrocampo a cinque è il suo ruolo ideale perché è molto bravo ad attaccare lo spazio. Taglia anche internamente, non va solo sulla fascia esterna. Bravo a leggere i tempi di gioco, ha imparato a temporeggiare. Lo ha nelle sue caratteristiche. Abbiamo visto quanti assist sia in grado di fare con questa capacità di lettura. La sua velocità? Senza parole, ha una velocità incredibile. Chi gioca contro di lui è in grande difficoltà. Sta migliorando ulteriormente. Ha delle qualità incredibili. Credo che potrebbe arrivare in doppia cifra quest’anno sia come gol che come assist. Lautaro? Sta facendo un grandissimo lavoro, sta migliorando anche come 10 e vieni molto di più incontro alla palla. Sta migliorando anche dal punto di vista di occupare lo spazio e giocare con i compagni”.

(Inter TV)