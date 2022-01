Paganin: “Icardi alla Juventus? Non è il giocatore ideale: ecco perché”

Le parole dell'ex calciatore: "Icardi non è il giocatore ideale, la Juventus fatica a chiudere gli avversari nella propria area di rigore"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Massimo Paganin, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia della Juventus: "Icardi non è il giocatore ideale, la Juventus fatica a chiudere gli avversari nella propria area di rigore. Quindi non sfrutterebbe appieno le caratteristiche di un uomo d'area".