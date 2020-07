Paganin: “L’Inter incomincia ad avere una panchina lunga: credo che Conte…”

Massimo Paganin è tornato sulla prestazione del difensore olandese nella gara del Parma: “De Vrij a Parma? Quella di Parma non è stata la sua miglior partita di quest’anno. Ma come tutta la squadra non ha abbassato la guardia ed è sempre riuscito a dare una mano ai compagni, nel primo tempo di sofferenza. Nel secondo tempo non c’è stata gara. E’ molto intelligente. Si è accorto di non essere in serata e si è posizionato nella miglior maniera possibile per non mettere in difficoltà la sua linea difensiva. Un grandissimo pregio per un difensore, questo.

Panchina lunga: “L’Inter incomincia ad avere una panchina lunga e di qualità. Contro il Parma i sostituti hanno fatto una grandissima differenza. Ci sarà l’opportunità di farli ruotare tutti. Credo che Conte continuerà a sfruttare questo turnover. Sanchez è entrato al posto di Eriksen contro il Parma. Avere giocatori che entrano con questo tipo di qualità può fare la differenza”.

(Inter TV)