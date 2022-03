A.Paganin: “Inter, calo fisico? Non credo, il problema secondo me è un altro”

Queste le parole dell'ex nerazzurro a proposito del momento di difficoltà della squadra di Simone Inzaghi

L'ex calciatore Antonio Paganin, ieri a TMW Radio durante Maracanà, ha parlato del momento dei nerazzurri di Simone Inzaghi, ora terzi in classifica. Ecco un estratto dell'intervista: "Cosa serve per rimettere in moto l'Inter? Brozovic. Questo giocatore non ha ricambi e quando viene a mancare la manovra ne risente. Nella doppia sfida con il Liverpool si è visto cosa è successo, ma anche col Torino. Al di là delle occasioni, l'Inter ha fatto molta fatica. Ora arriva col fiato corto a questo finale di stagione. Non credo sia un problema fisico, ma è l'impressione che la palla si muova lentamente e gli esterni non sono messi nelle condizioni di fare male".