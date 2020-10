A. Paganin: “Inter, Conte punterà su scudetto e Champions League. In questo periodo…”

Intervistato da TMW Radio, l’ex calciatore Antonio Paganin ha commentato così il successo ottenuto dall’Inter contro il Genoa. Queste le sue parole a proposito della prestazione dei nerazzurri: “È stata una partita solida, da squadra di rango. Una bella risposta dopo il mercoledì di Coppa. Era una squadra che voleva vincere e ha fatto quello che doveva fare. Più Scudetto o più Champions League per Conte? Conoscendolo, credo che punti su entrambi. In ambito europeo però è difficile ripetere quello che si fa in campionato, vediamo bene cosa sta facendo l’Atalanta, che è caduta a Napoli e con la Samp. In questo periodo, con solo un mese di preparazione e senza pre-campionato, ci saranno tanti alti e bassi. Si è alzata di molto l’asticella. Lo si è visto anche oggi con un Genoa anche se colpito dai casi di Covid. Una volta sbloccata, l’ha giocata da Inter. Non si può giocare sempre bene, quindi bene portare a casa partite come queste in maniera sporca”.