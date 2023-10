Paganin: “Inter bella e pimpante, ma è seconda: mi chiedo se forse…”

In queste otto giornate cosa ha caratterizzato di più il primato del Milan?

"L'equilibrio. E' una società che ha avuto un cambio dirigenziale importante. Il 5-1 nel derby sembrava l'anticamera di una implosione, invece Pioli ha dato equilibrio. E poi si sono ribaltate le gerarchie. L'Inter ha giocato benissimo ma è a due punti dalla vetta, se poi dovesse non imbroccare per qualche partita l'Inter, per una questione di appannamento, che succederà?".