A. Paganin: “Inter, i dubbi sono quelli che avevo da tempo. Ho l’impressione che Conte…”

"I primi indizi lasciano qualche crepa e in vista del derby non sono sereno. L’Inter non mi dà più l’impressione che ti trita, che può creare quel vuoto tra lei e l’avversario. Oggi è l’opposto, guardate a Lecce, dopo il primo gol di Lukaku non ha mai preso in mano la partita. Sempre questo possesso sterile, ho l’impressione che Conte lo sapesse sfruttare e gli avesse creato una squadra intorno. Cosa che probabilmente a Inzaghi non sta riuscendo, anche per una questione caratteriale. A volte si entra in simbiosi con l'allenatore, come con Conte, a volte no".