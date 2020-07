Paganin: “Inter evoluta dopo il lockdown, squadra più coinvolta. Due giocatori esempio”

Massimo Paganin ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match contro la Spal: “18 giocatori diversi in marcatura significano il coinvolgimento di tutta la squadra. Dopo il lockdown l’Inter ha dimostrato una grandissima capacità di andare in gol. Anche i movimenti dei giocatori sono cambiati, si è evoluta la squadra e ha più frecce per mettere in difficoltà gli avversati. Godin e Borja Valero grandissimi esempi di professionalità. Tutti hanno bisogno di prendere esempio da giocatori come loro, meno utilizzati”.

(Inter TV)