"C'è da lavorare e capire quanto sanno gestire la pressione. Cambiaso l'ho visto da vicino, è un ottimo calciatore ed è cresciuto molto. Yildiz sta facendo molto bene, Iling-Junior è in divenire ma alla Juve ci si aspetta qualcosa di più sempre. Credo che la Juve abbia la possibilità di costruire una squadra e vincere. Nell'ultimo periodo non ha fatto bene, ma deve lavorare sul lungo termine come sta facendo. Credo stia lavorando nella direzione giusta per colmare il gap con Inter e Milan che sono più avanti nel progetto".