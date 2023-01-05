Intervenuto a TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, ha parlato della bella vittoria di ieri dei nerazzurri contro il Napoli
VIDEO / Tre occasioni sprecate, poi ci pensa Dzeko: il film di Inter-Napoli
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, ha parlato della bella vittoria di ieri dei nerazzurri contro il Napoli:
"Con la vittoria dell’Inter intanto abbiamo un campionato, cosa che credo tutti desideravamo. Voglio fare anche i complimenti a Darmian che ha tenuto molto bene il duello con il georgiano. Il Napoli è sembrato più legnoso e lento. Per quanto riguarda l’Inter, invece, ora per Inzaghi sarà difficile mettere in panchina Dzeko, viste le sue prestazioni, per dare spazio a Lukaku".
Accanto al bosniaco Lautaro o Lukaku?“In questo momento sicuramente Lautaro. Lukaku non sembra avere abbastanza la forma per poter essere decisivo. Ha poco lavoro nelle gambe, visti gli infortuni e il Mondiale. Non so se l’Inter potrà aspettarlo perché dovrà puntare subito su chi sta meglio”.
Un commento sulle parole di Marotta riguardo il rinnovo di Skriniar?“Credo che l’Inter non può rischiare di svenarsi per questo rinnovo. Non tanto per quello dello slovacco nello specifico ma perché, poi, c’è il rischio di richieste di aumento a pioggia”.
(Fonte: TMW Radio)
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