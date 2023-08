M. Paganin: “L’Inter ha fatto ottime cose, è tra le favorite col Napoli. Lukaku…”

Lukaku-Vlahovic: che ne pensa di questo scambio?

"Dal punto di vista tecnico è un vantaggio per la Juve perché avrebbe u ngiocatore che sa lavorare bene spalle alla porta, cosa che non sa fare Vlahovic in questo momento. La Juventus per natura è una squadra che deve appoggiarsi sulla prima punta e Lukaku sarebbe la scelta ideale. Sarebbe quindi uno scambio vantaggioso e poi non avrebbe bisogno di ambientamento in Italia. Credo che ora sia solo una questione economica da definire. La Juve con Lukaku farebbe un passo in avanti e andrebbe a migliorare la qualità del gioco della Juventus".