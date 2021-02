Paganin: “Non sarà facile, l’Inter deve fare la partita. Non si può prescindere da…”

“Non sarà facile. Storicamente il campo di Firenze è difficile. Diciamo che l’Inter deve giocare per fare gara su se stessa e per cercare di migliorarsi. Devi portare per forza dei punti. Potresti mettere grandissima pressione al Milan ma anche a Roma-Juventus. L’Inter ha la possibilità di giocare per prima. Le partite vanno vinte non sulla carta ma in campo. Credo che Conte sappia come affrontare questa gara. Anche quando è andata sotto l’Inter ha risposto bene. Non ha sbagliato neanche una partita completamente. Mi immagino che l’approccio sarà quello giusto. Si gioca sempre contro un avversario, bisogna vedere anche l’avversario”. Con questa analisi Massimo Paganin ha analizzato la sfida in programma al Franchi stasera.

“Lukaku? Giocare spalle alla porta e far salire la squadra è una sua caratteristica unica. Tutte e tre le punte dell’Inter sono complementari. Ognuno ha delle caratteristiche peculiari proprie diverse dagli altri. Non si può prescindere dalle caratteristiche di Lukaku. Dal punto di vista fisico regge l’urto, gli altri due non riescono a farlo. Conte riesce a farli ruotare molto bene. De Vrij è uno dei primi tre difensori al mondo”, ha concluso Max Paganin.

(Inter TV)