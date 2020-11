Paganin: “Inter, grande occasione. Scambio Isco-Eriksen? Se Conte vuole…”

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin, ex difensore nerazzurro, si è proiettato a Inter-Real Madrid, di scena questa sera a San Siro:

OCCASIONE – “E’ una partita importante sì ma non credo determini il futuro di Conte. ha vinto tre Champions consecutive il Real, è la sua Coppa. Mancano però dei giocatori essenziali come Benzema e Sergio Ramos. Manca una prima punto di riferimento e potrebbe essere un vantaggio per l’Inter. E poi concede molto in fase difensiva. Mancando uno come Ramos può essere un’occasione. Sarà una partita tattica per l’Inter, mentre il Real vorrà giocarsela e concederà molto. Credo che la partita col Parma è alle spalle. Qui l’atteggiamento sarà diverso, perché è la partita che ti porta a farlo”.

SCAMBIO ISCO-ERIKSEN? – “Dipende da cosa vuole Conte. Se vuole una mezzala offensiva stile Barella, logico che lo scambio avrebbe poco senso. Isco piace molto ma è trequartista puro e non credo abbia le caratteristiche giuste per il gioco di Conte”.

(Fonte: TMW Radio)