Paganin: “Inter? Ci si aspettava di più. Riduttivo il discorso sulle prime 4 di Inzaghi”

Le parole dell'ex calciatore: "E' vero anche che il calcio può cambiare in fretta: oggi vincere sarebbe importantissimo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Paganin , ex calciatore, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di questa sera : "L'Inter è partita per vincere questo campionato, lo scudetto te lo giochi ancora perché non è perso ma ci si aspettava di più. Nessun allenatore davanti ha vinto, Inzaghi si gioca tutto con chi non ha mai vinto. Per l'Inter è fondamentale il percorso degli ultimi due mesi: dopo quanto fatto a dicembre, nessuno si aspettava quelle difficoltà.

E' riduttivo pensare che la società abbia chiesto solo di entrare nei primi quattro posti: interessa quello alle società, è vero, ma per come erano andate le cose, ci si aspettava di più dall'Inter. Tanti punti sono stati persi in partite in cui avrebbe potuto vincere. Brozovic? Non credo basti un giocatore, l'ho vista involuta: fa fatica a sviluppare gioco. I risultati non aiutano, ma è vero che il gioco non ha aiutato per far sì che i risultati venissero. E' vero anche che il calcio può cambiare in fretta: oggi vincere sarebbe importantissimo per la squadra a livello mentale, viceversa sarebbe un problema non da poco".