Paganin: “Inter favorita, Inzaghi obbligato a vincere. Soprattutto dopo che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex giocatore, ha parlato così di Inter in ottica campionato:

"Inzaghi è obbligato a vincere, soprattutto dopo l'arrivo di Lukaku. Ma l'asticella si è alzata, le squadre stanno investendo di più. La Juve sta ritrovando il carattere, la Roma è stata una grande sorpresa, non credevo che potesse arrivare certi giocatori, non sarà facile vincere quest'anno per Inzaghi".