Paganin: “Inter, segnale forte. Skriniar una garanzia, questa è la squadra che i tifosi…”

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo: “La squadra di Conte ha fatto un’ottima gara per tutti i 90 minuti. Le due punte hanno lavorato tanto, la linea difensiva anche. La partita è stata preparata benissimo dal punto di vista tattico e vinta meritatamente. Ricorda l’Inter della scorsa stagione. Senza il trequartista lascia più spazio agli avversari, ma ha fatto molto bene. Conte l’ha preparata molto bene. Mai stata in discussione la partita. Hai concesso il minimo indispensabile. Una squadra in completo controllo della gara. Barella più arretrato? Quella è la posizione che occupa Brozovic di solito, Barella lo può fare. Riesce ad andare a chiudere bene e a leggere bene le situazioni di gioco. Si è vista una squadra molto più equilibrata rispetto alle altre gare. Per vie verticali il Sassuolo non è quasi mai riuscito a passare. Lavoro eccezionale delle due punte”.

Atteggiamento giusto: “Mi è piaciuta la partita per la disponibilità che i giocatori hanno dato. Si è percepita la differenza tra mercoledì e oggi. Questa è la squadra che piace a tutti i tifosi e che vorrebbero vedere ogni volta in campo. Questo era un campo difficile per l’Inter, il segnale è che la squadra c’è. Un segnale forte. Per Skriniar è importante giocare. Con la sua struttura ha bisogno di giocare per entrare in forma. L’attenzione e la concentrazione che ci ha messo sono quelle che conoscevamo. Sta rientrando in forma, è molto difficile saltarlo. E’ una garanzia. Il cleanshit è stato il frutto di un’accortezza tattica e di un’attenzione mentale che hanno fatto la differenza. Se vuoi fare una stagione importante questo tipo di atteggiamento è ciò che serve. E’ cambiato nel giro di poco tempo. Quando vedi i giocatori così motivati credo che i tifosi siano contenti. De Vrij-Skriniar-Bastoni danno più certezze? Per vari motivi non sono riusciti sempre a giocare tutti. Quando cambi molto non trovi gli automatismi che servono. Sono i tre che danno la garanzia maggiore, gli altri dovranno adeguarsi e cercare di portare via il posto. Giocano per le scelte dell’allenatore”.

(Inter TV)