A. Paganin: “Inter ha dato segnale forte. Rimonta scudetto difficile. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Viktoria Plzen. "I numeri dicevano che venivano da 4 sconfitte in campionato ed era difficile dire che Inzaghi avesse la situazione in mano. C'era il dubbio che governasse lo spogliatoio. Non ha avuto una vera alternativa a Perisic, l'infortunio di Lukaku e i dubbi su Dzeko e l'infortunio di Brozovic".