Paganin: “Inzaghi non deve stravolgere la squadra, tutti conoscevano lo spartito”

I nerazzurri hanno battuto il Genoa segnando 4 reti e divertendo con il gioco. Come sottolineato dall'opinionista nerazzurro Paganin non c'è stata storia.

Massimo Paganin ha evidenziato la bella prestazione dell'Inter all'esordio in campionato con il nuovo tecnico, Simone Inzaghi: "E' stata una bellissima partita, il risultato è stato rotondo ma sono state la consapevolezza della squadra e la voglia di stupire il pubblico a fare la differenza. Inzaghi sta cercando di dare degli strumenti in più rispetto a quelli che già avevano. Si è vista identità, nella verticalizzazione, nel cercare la prima punta, nella costruzione dal basso. E' molto importante. Non deve stravolgere la squadra, del suo ce lo ha messo stasera. Esperimenti riusciti? Tutti conoscevano bene lo spartito. Abbiamo visto che Calhanoglu ha giocato sia da mezz'ala che da trequartista. Chiunque abbia giocato ha fatto bene. Continua il lavoro che era stato fatto, tutti avevano una consapevolezza. Oggi si è visto soprattutto questo. Skriniar ha fatto un intervento molto importante, anche Bastoni. La squadra non voleva subire gol. Credo che in questo momento della stagione sia normale che la squadra non sia ancora in condizioni ottimali. Non c'è mai stata storia oggi. Questa sera l'Inter ha dato la sensazione di solidità, la sensazione di essere i campioni. Manca ancora qualcuno che si possa inserire. Un po' alla volta Simone Inzaghi metterà i tasselli a posto. La sensazione è che la squadra abbia già un'anima e una capacità di calciare in porta che arriva dalla consapevolezza di essere forti".