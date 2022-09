Paganin: “Campionato anomalo, per Juve e Inter non è facile. Roma e Atalanta…”

Massimo Paganin, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato dell'Atalanta come possibile sorpresa di questa Serie A: "Con la Roma ha vinto ma ha subìto tanto, la Roma forse meritava di vincere. Potrebbe essere la sorpresa, dopo 5 anni è fuori dalle coppe e in questa prima parte inciderà molto, ma vedo le altre più attrezzata come qualità della rosa. L'Atalanta può essere un'outsider come nelle ultime stagioni, sta facendo un buon percorso, ci tanti giovani che devono crescere ma ha un buon organico, completo, che può dare fastidio a chiunque".