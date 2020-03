Paganin: “Juve-Inter? Bianconeri penalizzati, sarà un passaggio importante della stagione”

Massimo Paganin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio sulla sfida tra Juventus e Inter e il centrocampista nerazzurro Eriksen: “Se mi aspetto più Eriksen in campo o la velocità della Juve? Il fatto che non si siano disputate tante partite ha tolto la fluidità di manovra. La Juve è ancora alla ricerca di quello che vuole Sarri e l’Inter non è la squadra con la quale trovare certe cose. La Juve proverà ad imporre il proprio gioco, ma giocare senza tifosi può essere penalizzante. Sono due squadre alla ricerca di una crescita. Sarà un passaggio importante della stagione“.