Paganin: “Griezmann lo vedo bene all’Inter, darebbe spessore. Lautaro? Nessuno credeva…”

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, si è espresso così sulla possibilità di uno scambio tra Inter e Barcellona che porti Lautaro Martinez in Spagna e Griezmann a Milano:

“Guardando al curriculum, Griezmann è un calciatore di livello assoluto, che forse meritava il Pallone D’oro quando la Francia ha vinto il Mondiale. Fa la differenza, al Barcellona non si sta trovando benissimo, ma capita in un’annata. Lautaro? Nessuno credeva nella sua esplosione quest’anno. L’Inter non si aspettava potesse avere fin da subito questo impatto e neanche l’intesa con Lukaku. Sarà difficile, ma nel calcio non si può dire mai. Griezmann darebbe spessore allo spogliatoio, sarebbe un valore aggiunto. Eventualmente, sarebbe l’opportunità di aggiungere qualcosa ancor di più ad un’ottima rosa. Griezmann si adatterebbe bene alla posizione che ora ha Lautaro“.

(Fonte: TMW Radio)