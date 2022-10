A.Paganin: “Lautaro non vuole lasciare l’Inter a zero. Calhanoglu? Dimostra…”

Lautaro potrebbe rimanere a lungo all’Inter? E' una delle domande poste ad Antonio Paganin, ex calciatore intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio'. Questa la sua risposta: "Lui è molto grato all’Inter e mi dà l’impressione di voler ripagare la squadra per ciò che gli ha dato. In futuro credo ci saranno offerte per lui, ma penso non sia quel tipo di calciatore in grado di andarsene via a zero, senza portare introiti alla società".