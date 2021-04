Paganin: “Gol del Napoli un incidente. Il lavoro fatto dal signore in panchina…”

Anche nei momenti di sofferenza l'Inter sta dimostrando di essere una squadra consapevole dei propri mezzi. E solida. Secondo Paganin grazie all'enorme lavoro di Conte.

Massimo Paganin ha analizzato il pareggio dell'Inter conquistato contro un Napoli in salute: "Mi è piaciuta molto la partita per la consapevolezza della squadra. Mi è piaciuto come hanno gestito il momento difficile, il gol del Napoli è stato un incidente. La squadra non ha fatto una piega e non ha subito un contraccolpo psicologico. Una consapevolezza dei propri mezzi importante. L'Inter vista questa sera non mi dà l'idea di essere una squadra che perda punti. Più probabile che le vinca tutte l'Inter. La cosa bella è che l'Inter deve contare solo su se stessa. Oggi Eriksen ha tirato tantissimo, oltre al gol. Ci ha messo quella personalità che serve nella costruzione del gioco. Il Napoli era in salute, abbiamo concesso un tiro in porta senza andare in difficoltà. Ho notato uno scarico dovuto alla tensione e non alla stanchezza. I giocatori cercano di non sbagliare nulla perché il traguardo si avvicina. per quasi tutti loro è la prima volta di un obiettivo così importante. Barella un po' più stanco, la catena di destra più in difficoltà ma parliamo di dettagli. Ma si va a cercare il pelo nell'uovo. Non ho visto grosse difficoltà".