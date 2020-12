Paganin: “Lukaku capacità mostruosa di mettersi al servizio della squadra, oggi servirà…”

Max Paganin ha analizzato la sfida tra Inter e Bologna, in programma stasera a San Siro: “Avvicinare Gagliardini alla porta può solo dare vantaggi. Fondamentale cambiare gli esterni perché spendono davvero tantissimo. Il centrocampo e gli esterni sono quelli che ruotano di più perché spendono più di tutti. Snaturarsi per giocare contro l’Inter è una cosa più svantaggiosa che vantaggiosa. Darmian e Hakimi non entrano in conflitto. Matteo è bravo a trovare l’ampiezza. E’ bravo a decidere cosa fare, per i tempi di gioco è una cosa molto importante. Lukaku ha una capacità mostruosa di mettersi al servizio della squadra. Con il Gladbach ha fatto una tra le sue più belle partite in assoluto. Può ancora crescere. Il Bologna è una squadra che crea problemi all’Inter, non sarà una partita semplice. Per portarla a casa servirà molta determinazione”.

(Inter TV)