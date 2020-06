Paganin: “C’è un motivo se Conte non rinuncia mai a Lukaku”. Scarpini: “Potrebbe…”

Massimo Paganin ha analizzato i numeri di Romelu Lukaku prima del match contro il Parma: “Il suo gioco, la sua disponibilità nei confronti della squadra è essenziale. Per questo motivo al di là di gol e assist Conte non ci rinuncia mai. I compagni sentono di avere in lui un punto di riferimento. Dentro e fuori dal campo. Il suo spazio preferito è quello del centro-destra, lui ama attaccare da lì. I compagni lo cercano perché lui è molto bravo a far risalire la squadra e a proteggere il pallone. Stasera Gervinho sarà un fattore, potrà mettere in difficoltà l’Inter.

Roberto Scarpini ha aggiunto su Romelu: “Lukaku sta facendo una stagione con numeri pazzeschi. Con 19 gol solo in campionato ha superato tutte le sue stagioni, tranne una all’Everton. Se fa più di 6 gol arriva in campionato ad avere lo score più alto della sua carriera. Questo fa capire quanto è inserito nei movimenti e nel cuore di questa squadra. Conte, settimana scorsa, ha detto con me gli attaccanti fanno sempre una valanga di gol. Allora forse è proprio il modus operandi del mister a incidere.

(Inter TV)