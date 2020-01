A. Paganin: “Politano-Spinazzola? Ci guadagna l’Inter, ecco perché. Sono curioso di…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Antonio Paganin elogia Romelu Lukaku. L’attaccante contro il Cagliari è stato ancora una volta tra i migliori in campo mettendo a segno una doppietta. “La forma strepitosa di Lukaku? Grazie al modulo e alla forte volontà dell’allenatore di portarlo a Milano. E’ un giocatore che sa giocare benissimo a fianco di Lautaro e tutta la squadra ne trae beneficio. Sono curioso di vedere cosa uscirà dal mercato, perché il gap con la Juve potrebbe essere colmato del tutto. Politano a Roma e Spinazzola all’Inter? Ci guadagna l’Inter perché Politano come seconda punta era tagliato fuori e Spinazzola è l’elemento giusto per la sua duttilità. Dimarco e Ranocchia? Ieri hanno fatto molto bene e Conte ne va orgoglioso. La rotazione non è semplice perché l’Inter deve mantenere il passo di Juve e Lazio”.

(Radio Sportiva)