Paganin: “Mi piacerebbe vedere Aubameyang all’Inter. Sensi grande giocatore”

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio dell'ex calciatore sulle mosse dell'Inter con Gosens e Sensi in primo piano

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto in collegamento sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà':

Quanto perde l'Atalanta se andasse via Gosens? E che colpo sarebbe il suo in chiave Inter?

"Per gennaio a sensazione credo arrivi qualcosa davanti. Dzeko sta facendo benissimo ma l'anagrafe parla chiaro. Non penso Scamacca, che non è maturo ancora per una grande squadra. Se dovessi pensare a qualcuno penso ad Aubameyang, un giocatore che non mi dispiacerebbe vedere dentro l'Inter".