A. Paganin: “Inter, Inzaghi faticherà ad arrivare in Champions. Grossa differenza con Conte”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha analizzato il complicato momento nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter , ha analizzato il complicato momento nerazzurro:

Cosa serve per rimettere in moto l'Inter?

"Brozovic. Questo giocatore non ha ricambi e quando viene a mancare la manovra ne risente. Nella doppia sfida con il Liverpool si è visto cosa è successo, ma anche col Torino. Al di là delle occasioni, l'Inter ha fatto molta fatica. Ora arriva col fiato corto a questo finale di stagione".

Può cambiare modulo Inzaghi per questo motivo?

"Io dissi a inizio anno che avrebbe faticato ad arrivare tra le prime quattro. Tutto però è andato molto liscio, ma quando sono arrivati i problemi, e non riesci a tirare fuori un piano B. Oltre ad aver perso Lukaku e Hakimi, ha perso una guida come Conte, che ti aiuta anche nei momenti di difficoltà. Ed è questa la differenza tra Conte e Inzaghi. Qui il piano B non c'è, se si spegne Brozovic è un bel problema".